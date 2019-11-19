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80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı!

Adana'da 80 yaşındaki kadın, şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kendisinden 17 yaş küçük dini nikahlı kocasını odunla dövüp bıçakla yaraladı.
80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde 16 Kasım Cumartesi akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Rahime B. (80) dini nikahla evlendiği kendisinden 17 yaş küçük Celal S. (63) ile kendisine kötü davrandığı için tartışmaya başladı. Rahime B. tartışma alevlenince kapıyı hızla çarparak dışarı çıktı. Bunun üzerine Celal S. oturduğu yerden kalkıp eşinin üzerine yürüyerek "Kapıyı neden çarpıyorsun" diye bağırdı. Rahime B. ise eline aldığı odun ile eşine vurmaya başladı.

Sinir krizi geçiren yaşlı kadın, kocası yere düşünce vurmaya devam etti. Daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla eşini kollarından yaraladı. Sesler üzerine eve gelen komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan adamı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadını ise polis gözaltına alıp Denizli Polis Merkezine götürdü. Yaşlı kadın geceyi polis merkezi nezarethanesinde geçirdi. 17 Kasım günü tedavi olan ve hayati tehlikesi bulunmayan Celal S. hastaneden çıkar çıkmaz eşinin bulunduğu polis merkezine giderek şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Rahime B. savcılığın kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra karı koca akşam dehşeti yaşadıkları eve geldi.

"BENİ SÜREKLİ DÖVÜYOR"

 

Rahime B., eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Akşam da yine önceki yıllarda uyguladığı şiddet yüzünden tartışma çıktı. Yine bana şiddet uygulayacaktı. Ben de kapıyı çarpıp dışarı çıktım. Yanıma gelip kapıyı hızlı çarptığım için benimle tartışmaya devam etti. Ben de yine beni dövecek diye korktum. Her zaman ben mi dayak yiyeceğim diye elime sopa alıp ona bir süre vurdum. Ben bu adam yüzünden kanser oldum. Kafamda hala onun darp izleri var" dedi.

"ARTIK DÖVMÜYORUM"

Celal S. ise "Akşam kapıyı çarptığı için tartıştık bunun üzerine beni önce odunla dövüp sonra da bıçakladı. Ben önce şiddet uyguluyordum ama şimdi şiddet uygulamıyorum. Hep erkekler kadınları bıçaklardı ama bizim kavgada tam tersi oldu. Ben hastaneden çıkar çıkmaz polis merkezine gittim. Baktım orada duruyor şikayetimden vazgeçtim. Bu nedenle onu bıraktılar. Bir daha böyle şeyler olmasın" diye konuştu.

Celal S. yaşanan olaylar nedeniyle eşinden özür dileyerek barışmak istedi. Rahime B., önce biraz buna karşılık vermese de kendisi de eşini dövüp bıçakladığı için özür dileyerek barıştı.

Yedi Gündem

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