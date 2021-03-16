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80 yaşındaki Kezban Aydın'dan aşı minnettarlığı

Ankara’da Kovid-19 aşısı vurulan yaklaşık 1 milyon kişiden biri olan 80 yaşındaki Kezban Aydın, “Devletimiz, ilerlemiş yaşımıza rağmen bizi gözden çıkarmadı ve aşı önceliğini bize verdi. Bu davranış bile bize değerli olduğumuzu hissettirdi” dedi.
80 yaşındaki Kezban Aydın'dan aşı minnettarlığı

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da hızla devam ediyor. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana Başkent’te yaklaşık 1 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ndan alınan 16 Mart tarihli verilere göre Ankara’da birinci dozun uygulandığı kişi sayısı 614 bin 500 iken, ikinci dozun uygulandığı kişi sayısı ise 326 bin. Ankara’nın aşı tablosu her 10 dakikada bir güncelleniyor ve aşı vurulanların sayısı hızla artıyor.

kezban-aydin-003.jpgAŞI MUTLULUĞU 
Ankara’da koronavirüs aşısı vurulanlardan birisi de 80 yaşındaki Kezban Aydın. Pursaklar Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde ilk dozu vurulan Kezban Teyze, aşıyla ilgili duygu ve düşüncelerini gazetemiz aracılığıyla paylaştı. Virüs aşısı vurulmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Kezban Aydın, şunları kaydetti: “80 yaşındayım. Çankırı’da yaşıyorum; ancak kış aylarında Ankara’daki kızlarımın yanında kalıyorum. Kronik rahatsızlıkların olduğu için hem kendimi hem de yavrularımı riske atmamak ve virüsten korunmak için kovid aşısı olmak istedim. Adımı taşıyan torunum 182'yi arayarak Pursaklar Devlet Hastanesi'nden benim adıma randevu aldı. Sağ olsunlar hemen randevu verdiler,  hatta 5-10 dakika sonra gelip aşı olabileceğimizi bile söylediler. Bu işlemin bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum” 

DEĞERLİ OLDUĞUMUZU HİSSETTİK
“Ardından hastaneye gittik ve aşının ilk dozunu vuruldum. Sağlık çalışanlarımız çok güler yüzlü ve bizimle oldukça ilgiliydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir sonraki aşı tarihimizi aldıktan sonra hastaneden ayrıldık. Çok şükür kendimi iyi hissediyorum. Aşının şu ana kadar olumsuz bir etkisini görmedim. Allah devletten ve sağlık çalışanlarımızın razı olsun. Devletimiz, ilerlemiş yaşımıza rağmen bizi gözden çıkarmadı ve aşı önceliğini bize verdi. Bu davranış bile bize değerli olduğumuzu hissettirdi. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere bu konuda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkesin aşılaması tamamlanır ve bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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