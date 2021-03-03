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800 haneye 300 ton kömür 

Kahramankazan Belediyesi, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 300 ton kömür yardımında bulundu.
800 haneye 300 ton kömür 

Kömür yardımından 800 hane faydalanırken, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi” dedi. 

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Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış günlerinde de anlamlı bir yardımda bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulundu. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, kömür dağıtımını kış boyunca düzenli olarak sürdürdü. Ekipler, dağıtımlarını koronavirüsle mücadele tedbirlerine büyük hassasiyet göstererek gerçekleştirdi. Bu kapsamda 800 haneye yaklaşık 300 ton kömür yardımında bulunuldu.

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Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olduklarınız anlatan Oğuz, “Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz. Soğuk kış günlerinde de bu doğrultuda kömür yardımı yaptık. Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi. Belediye olarak tüm hemşehrilerimizin gücümüz nispetinde her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

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