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800 üniversite öğrencisine yuva olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine ait 5 taşınmaz 25 yıllığına Hacettepe Üniversitesine bedelsiz olarak tahsis edildi.
800 üniversite öğrencisine yuva olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Öğrencilerin hayatını kolaylaştırarak ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır atıl halde bulunan blok halinde 5 taşınmazı 25 yıllığına Hacettepe Üniversitesine bedelsiz olarak tahsis etti.

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BAŞKANLIK YAZISI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının 3'üncü oturumunda gündeme gelen Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi.

Meclis’te kabul edilen karara göre; Mamak Araplar Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 38088 adada C-1, C-2, C-3, C-4 ile 38089 adada C-5 bloklarında yer alan tüm bağımsız bölümler mevcut haliyle Hacettepe Üniversitesine tahsis edildi. 

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400 KONUTTAN 800 ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Hacettepe Üniversitesi tarafından ‘Öğrenci Yurdu ve Konukevi’ olarak kullanılacak 5 blokta toplam 400 taşınmaz yer alıyor.

 Her biri 2 üniversite öğrencisini barındırabilecek kapasiteye sahip 400 konuttan toplam 800 üniversite öğrencisi yararlanacak. Konutların Hacettepe Üniversitesine tahsisi kısa süre içinde tamamlanacak.

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