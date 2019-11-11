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81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Bugün 81 ilde 11 milyon fidan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün koordine ettiği “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında saat 11.11'de toprakla buluşmaya başladı.

Projenin Ankara ayağı Yenimahalle'nin Batıkent Çakırlar mevkisi oluşturuyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar'da konuşuyor.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya’ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin Ankara'daki programında konuşuyor.

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