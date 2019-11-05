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81 ilde hız denetimi: 20 bin 862 hız ihlali belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı radarda hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 20 bin 862 hız ihlali belirlendi.
81 ilde hız denetimi: 20 bin 862 hız ihlali belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 2-3 Kasım'da hız denetimleri yapıldı.

ÜLKE GENELİNDE 20 BİN 862 HIZ İHLALİ

Ülke genelindeki denetimlerde, 20 bin 862 hız ihlali belirlendi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlali yapan sürücülerin bilgilendirilmesi suretiyle ve yüzde 35'i de araç plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü.

Denetimlerde 380 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 102 trafik kural ihlali tespit edildi.

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