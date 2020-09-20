Kahramankazan’ın meşhur balı 81 ildeki 81 okul için yola çıktı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mart ayında yaptığı “İlk ders gününde ilk teneffüs 40 dakika olacak” paylaşımına yanıt olarak verdiği, “İlk teneffüste 81 ilden 81 okulumuza Kahramankazan Balı bizden” sözünü yerine getirdi. Kahramankazan’ın meşhur balı, pazartesi açılacak okullarda 40 dakikalık ilk teneffüste 81 ildeki 81 farklı okulda öğrencilere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından mart ayında yaptığı paylaşımda, “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” demişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Bakan Selçuk’un paylaşımına yanıt olarak, “40 dakikalık teneffüs, Kahramankazan’ımızın her derde deva meşhur balı olmadan olmaz. Sayın Bakanım, biz de çocuklarımıza Arıcılığın Başkenti Kahramankazan’ımızın meşhur balını ikram edeceğiz. 81 ilden 81 okulumuza #KahramankazanBalı bizden” paylaşımında bulunmuştu.

Başkan Oğuz sözünü tuttu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu sözünü yerine getirdi. 81 ildeki 81 okul için hazırlanan ballar, pazartesi günü açılacak okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere yola çıktı. Tüp şeklinde hazırlanan ballar her öğrencinin ayrı kullanımı için özenle paketlendi. Kahramankazan’dan yola çıkan ballar pazartesi günü 40 dakikalık ilk teneffüste öğrencilere ikram edilecek.

Şifa olsun, zihin açıklığı versin

Başkan Oğuz, ilçenin meşhur balının öğrencilere şifa olması ve derslerinde zihin açıklığı temennisinde bulunarak, “Türkiye’deki ana üretiminin yüzde 65’nin yapıldığı, arıcılığın başkenti, balıyla meşhur Kahramankazan’ımızın her derde deva balını, Sayın Bakanımıza ve öğrencilerimize söz verdiğimiz üzere 81 ilimizdeki 81 okulumuzda eğitim gören yavrularımıza gönderdik. Yavrularımıza zihin açıklığı ve derslerinde başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.