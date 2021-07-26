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81 ile 'Atık İthalatı' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 81 ile gönderilen 'Atık İthalatı İşlemleri' konulu genelge ile plastik atık ithalatı yapacak tesislerin teknik şartlarına yeni düzenlemeler getirildi.
81 ile 'Atık İthalatı' genelgesi

Bakanlıktan 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) plastik atıkların ithalatını yapacak tesisler, gerekli şartları sağlayarak 2021 yılı belgelerini yenileyecek. Kayıt belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvurularak, atık ithalatçısı tesis inceleme raporu alınacak. Ayrıca, tesislerin asgari olarak farklı plastik polimerlerini ayırma/ayrıştırma, plastik atıkların içerdiği plastik dışı atıkları ayırma/arındırma, boyutlandırma, temizleme, mamul haline getirme proseslerine sahip olmaları gerekiyor.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte GTİP'li plastik atıkların ithalatı için yapılacak Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvuruları atık ithalatçısı tesis inceleme raporu, atık ithalatçısı kayıt belgesi bedeline ait banka dekontu, banka teminat mektubu ile çevre ithalat ve ihracat izinleri üzerinden yapılacak. Atık ithalatçısı kayıt belgesi başvuruları, İl Müdürlüğünce hazırlanmış atık ithalatçısı tesis inceleme raporu ve ekleri üzerinden değerlendirilecek.

Öte yandan başvurular, rapor formatında gösterilen açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilip, hazırlanan rapor ekleri ile bir bütün olacak şekilde imzalanarak talep eden tesise verilecek.

 

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