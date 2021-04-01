82 Akademik Personel alınacak

İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alacak. İşte ihale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alacaktır

İhalenin içeriğine göre Üniversite'nin açık bulunan "Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak” denildi.

İlk başvurular 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek

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