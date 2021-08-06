  • BIST 1.436,590
  • Altın 496,51
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0950
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller elde edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 şehirde oldukları belirlenen 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler arasında, Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapanların yanı sıra, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için giriş sınavlarında kullanılan kodlama bilgisine sahip kapatılan askeri okul öğrencisi 36 kişi ile itirafçı beyanlarına göre FETÖ mahrem yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 7 sivil bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı06 Ağustos 2021 Cuma 10:52
  • OGM: 208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı06 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 şüpheliye gözaltı kararı06 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek06 Ağustos 2021 Cuma 10:47
  • Polis kontrol noktasında aşı uygulaması06 Ağustos 2021 Cuma 10:35
  • İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 10:23
  • Türk Kızılay, kan bağışlayanlar adına 3 fidan dikecek06 Ağustos 2021 Cuma 10:22
  • Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü06 Ağustos 2021 Cuma 10:20
  • Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı06 Ağustos 2021 Cuma 10:13
  • Bakan duyurdu: Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatıyor06 Ağustos 2021 Cuma 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti