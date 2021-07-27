  • BIST 1.346,500
  • Altın 495,16
  • Dolar 8,5680
  • Euro 10,0700
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp

Isparta'da, 4 çocuk babası Veli Karaboğa (82), yalnız yaşadığı evinden ayrılıp, ortadan kayboldu. Oğlu Yükselen Karaboğa, daha önce de kaybolup 2-3 günde bulunan babasından bu kez 20 gündür haber alamadıklarını söyledi.
82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp

Emre Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en alt katında yalnız yaşayan Veli Karaboğa, 7 Temmuz günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. O günden sonra Veli Karaboğa'dan haber alamayan çocukları, kayıp başvurusunda bulundu. Aramalara rağmen Karaboğa'nın izine rastlanılamadı. Yükselen Karaboğa, babasının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ve kaybolduğu günden bu yana 2 noktada kameralarda görüldüğünü belirterek, "Emre Mahallesi'nde, bizim alt katımızda yalnız yaşıyordu. Daha önceleri de kaybolduğu oluyordu.

270720211133276116462.jpg

Antalya'dan aldık defalarca ya da polis buldu. Bir seferinde de Antalya'da motosiklet çarpmış, acil servisten aldık geldik. Burada İlavus köyü civarında bulundu bir kez de ambulansla aldık, geldik. Daha önce kaybolduğunda 2-3 gün sonra bulunuyordu. Bu kez 20 gündür hiç haber alamadık. Hiçbir husumetlisi yoktur. Sosyal bir insan değildi. Kendi başına yaşayan, kedileriyle vakit geçiren bir insandı. Normal şartlarda evinden çıkardı, geri dönüş noktasında ise sıkıntı yaşayabiliyordu. En son mahallemize yakın bir bölge olan Kesikbaş civarında görülmüş" diye konuştu.

270720211133546112616.jpg
Babasının, kaybolduğunda üzerinde kareli gömleği ve kahverengi ceketi, başında da kahverengi bir şapka olduğunu söyleyen Yükselen Karaboğa, babasını görenlerden yardım istedi. Veli Karaboğa'nın kızı Döndü Tonguç da "Babam kaybolduğundan beri merak içindeyim. Rica ediyorum herhangi bir yerde gören, duyan varsa ne olursunuz ya beni ya kardeşlerimi arasınlar. Çok rica ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı27 Temmuz 2021 Salı 11:27
  • Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı27 Temmuz 2021 Salı 11:26
  • '1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı27 Temmuz 2021 Salı 11:02
  • Bakan Koca, 'Aşıda 26 Temmuz' diyerek duyurdu27 Temmuz 2021 Salı 10:46
  • Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı27 Temmuz 2021 Salı 10:43
  • Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var27 Temmuz 2021 Salı 10:30
  • Bakan Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi27 Temmuz 2021 Salı 10:30
  • Küba'nın Paris Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı27 Temmuz 2021 Salı 10:21
  • Erzurum, Erzincan Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.27 Temmuz 2021 Salı 10:13
  • Tehlikeli manzara keyfi27 Temmuz 2021 Salı 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti