  • BIST 1.214
  • Altın 479,605
  • Dolar 7,7712
  • Euro 9,1921
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

Burdur'da kendisini cep telefonuyla arayan dolandırıcıların yalanına inanıp, 85 bin lirasını verdikleri hesap numarasına göndermek için gittiği banka şubesi girişinde polis tarafından durdurulup, dolandırılmaktan son anda kurtardı.
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

Burdur'da dün yaşanan olayda, Ahmet Taşbaş'ı arayan kimliği belirsiz bir kişi, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek, bankadaki parasını, verdiği hesap numarasına göndermesini istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmaması söylenen Ahmet Taşbaş, aracı ile şehir merkezindeki banka şubesine gitti.

'BABANIZ ADLİYEDE ACİL ADLİYEYE GELİN'

Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş'ı arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, oğlunu babasından uzak tutmaya çalıştı. Kayhan Taşbaş ise babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine Ahmet Taşbaş'ın hesabının bulunduğu banka şubesi önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Ahmet Taşbaş'ın şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit eden polis ekipleri, beklemeye başladı.

POLİS BANKA ÖNÜNDE DURDURDU

Yunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet Taşbaş'ın otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet Taşbaş'ın otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet Taşbaş'ı durduran polis, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu söyledi. Ahmet Taşbaş, polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Banka şubesine gelen Kayhan Taşbaş, babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

'TELEFONLA ARADI, POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Yaşanan olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Ahmet Taşbaş, Burdur'da 1960 yılından bu yana esnaf olduğunu ve başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi. Taşbaş, "Ben dün öğle yemeği için eve gelmiştim. Telefonla arayan, polis olduğunu söyledi. 'Yaşın kaç?' dedi, '82' dedim. 'Bir sahtekarlık var bunu araştırıyoruz' dedi. Ben 'Oğlum ben telefon kullanmasını bilmiyorum, oğlumu ara' deyip oğlumun numarasını verdim. 'Bankada neyin var?' diye sordular. 'Ben bilmiyorum' dedim. 'Evde para yok mu?' dediler 'var' dedim. 'Onu da getir' dediler. Hesap numarası verdiler. Bankaya gittim. Orada bankanın güvenlikçisi içeriye girerken 'Adın ne?' diye sordu. 'Ahmet Taşbaş' dedim. Polisler orada bekliyormuş, onlara haber verdi, olay böyle oldu" dedi.

'BANKAYA ULAŞINCA POLİSLER HEMEN BABAMI ALMIŞLAR'

Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş da, "Öğle yemeğine geldiğimizde telefon çaldı. 'Komiser falanca' diye adını söyledi. 'Biz PKK olayına karışmış bir çeteyi yakalayacağız, senin babanın telefonu da bu amaçla kullanılmış, şu anda baban sıkıntıda, sen telefonu kapatma hemen adliyeye gel, kesinlikle telefonu kapatma' dedi. Ben bir iki dakika sonra telefonu kapattım ve polisi aradım. Daha sonra avukat olan damadımı aradım. O da hem bankayı hem polisleri aramış, bankadaki hesapları bloke ettirmiş. Bankaya ulaşınca polisler hemen babamı almışlar. Allah'a şükür herhangi bir zarar ziyan olmadan rabbim kurtardı" diye konuştu.

'KESİNLİKLE İNANMASINLAR'

Vatandaşları uyaran Kayhan Taşbaş, şöyle dedi:

"Kendilerini arayıp kesinlikle 'telefonu kapatmayın biz komiseriz, savcıyız, hakimiz' diyenlere inanmasınlar. Sakin olup, telaşa kapılmadan polisi arasınlar. Hiçbir polis, hiçbir savcı bugüne kadar para diye hiçbir kimseyi aramadı, aramaz da. Babamın dolandırıcılara benim telefon numaramı vermesi ve o adamların beni araması babamın dolandırıcılardan kurtulmasına vesile oldu."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevlerinde e-görüş dönemi başlıyor22 Ekim 2020 Perşembe 13:03
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor22 Ekim 2020 Perşembe 13:03
  • Türkiye Barolar Birliğinden Avrupa'ya 'Ermenistan kınanmalı' başvurusu22 Ekim 2020 Perşembe 13:02
  • Kuş cenneti Cil Gölü’nde yangın22 Ekim 2020 Perşembe 12:48
  • Cipiyle çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti22 Ekim 2020 Perşembe 12:45
  • Hatay'da valiliğin duyurduğu 'uyarı tatbikatı' siren ve anons ile yapıldı22 Ekim 2020 Perşembe 12:20
  • Cezaevlerinde 'e-görüş' dönemi22 Ekim 2020 Perşembe 12:19
  • Maskesini doğru takmayınca polis durdurdu, para cezasından kaçarken yakalandı22 Ekim 2020 Perşembe 11:51
  • 85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi22 Ekim 2020 Perşembe 11:49
  • Bakan Kurum'dan Saraçoğlu projesi22 Ekim 2020 Perşembe 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti