85 bin ücretli öğretmen maaşını alamıyor

ÖĞ-DER Başkanı Hamdi Sürücü, ücretli öğretmenleri korona virüsünün daha bulaşmadan çarptığını belirterek, şu an 85 bin ücretli öğretmenin verilen idari izinle artık ücretlerini alamayacaklarını hatırlattı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER MAĞDUR

Kadrolu öğretmenlerin ise tatilde bile maaşlarını alabildiklerini ifade eden Sürücü, “Bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi mümkün olmayan bir konu değildir. Ücretli öğretmenlerin idari tatillerde ücret ödenmemesinden doğan mağduriyetlerini giderilmesi bir kararname kadar yakındır” dedi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği ÖĞ-DER’in Genel Başkanı Hamdi Sürücü “Ücretli öğretmenleri korona virüsü nasıl vurdu” konulu bir açıklama yaptı.

“Ücretli öğretmenleri korona virüsü daha bulaşmadan çarptı” diyen Sürücü, şu an 85 bin ücretli öğretmenin verilen idari izinle yani korona tatiliyle artık ücretlerini alamayacaklarını hatırlattı.

Sürücü, kadrolu öğretmenlere ise devletin zorunlu idari tatillerinde ders yapmamalarına rağmen ödeme yapıldığını ifade ederek, “Bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi mümkün olmayan bir konu değildir. Ücretli öğretmenlerin idari tatillerde ücret ödenmemesinden doğan mağduriyetlerini giderilmesi bir kararname kadar yakındır. Öğretmenler arasındaki kadro ve ücret ayrımlarının ortadan kaldırıldığı adil bir uygulamanın hayata geçirildiği sağlık ve sıhhat dolu bir dünyada buluşmak dileğiyle” dedi.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMI TEK TİP OLMALI

ÖĞ-DER Başkanı Hamdi Sürücü’nün açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaptığımız görüşmelerde sunduğumuz raporlarda üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu öğretmenlerin kadrolu, ücretli ve sözleşmeli şeklinde sınıflandırmalara ayrılarak iş barışının bozulduğu ve bunun kadrolu şeklinde tek tip istihdamla halledilmesi gerektiği yönündeydi. Bu isteğimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyacak bir olay yaşıyoruz bu günlerde. Evet ücretli öğretmenleri korona virüsü daha bulaşmadan çarptı. Şu an 85 bin ücretli öğretmen verilen idari izinle yani korona tatiliyle artık ücretlerini alamayacaklar. Çünkü mevzuata göre ücretli öğretmenler ancak derse girerse ücret alabiliyor.”

KADROLUYA BAŞKA ÜCRETLİYE BAŞKA

“Ek ders yönetmeliğinde ek ders ücretlerinin yüz yüze ders yapılmasına bağlı ödeme olmasına rağmen kadrolu öğretmenler için devletin zorunlu idari tatillerinde ders yapmamalarına rağmen kendilerine ek ders ücreti ödemesi yapılmaktadır. Eğitimde en zor şartlarda çalışanlar ücretli öğretmenlerinde aynı şekilde zorunlu idari tatillerde ücret alabilmesi gerekir. Normal şartlarda asgari ücret kadar bile ücret alamayan ücretli öğretmenler; devletin yaptığı zorunlu idari tatillerde dahi ücret almamaları ayrı bir haksızlık ve mağduriyettir.”

KARARNAME TALEBİ

“Bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi mümkün olmayan bir konu değildir. Ücretli öğretmenlerin idari tatillerde ücret ödenmemesinden doğan mağduriyetlerini giderilmesi bir kararname kadar yakındır. Öğretmenler arasındaki kadro ve ücret ayrımlarının ortadan kaldırıldığı adil bir uygulamanın hayata geçirildiği sağlık ve sıhhat dolu bir dünyada buluşmak dileğiyle.”

YUSUF SAĞLAM - İLKSAYFA