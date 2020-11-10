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853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Gül ve Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu ve uygulamalarda görev alan polis memurları ile sohbet etti.
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi

Denetimler sırasında gazetecilere açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, asayiş ve narkotik uygulamalarının etkinliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Vali Gül, huzurun artması için bu tür uygulamaların gerekli olduğunu ifade ederek, vatandaşlara da gördükleri olumsuzlukları polis ve jandarmaya bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gaziantep'te zaman zaman mahallerde girerek bazen 2 binlere kadar çıkan personel ile narkotik başta olmak üzere çeşitli asayiş uygulamalarının yapıldığını aktaran Gül, "Daha önce 19 operasyon yapılmıştı. Bu 20'inci oldu. Bundan sonrada devam edilecek. Vatandaşlarımızın desteğiyle olayları yerinde tespit edip suçu önlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda emniyet müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, şube müdürlerimize ve görev alan personellerimize teşekkür ediyorum. Huzurun daha da artması için vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Gördükleri olumsuzlukları polise ve jandarmaya bildirsinler. Emin olsunlar ki bildirdikleri her olumsuzluk mutlaka takip ediliyor. Bu uygulamalar İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun özel talimatı ile yapılıyor. İnşallah bundan sonrada etkinliği artarak devam edecek'' dedi.

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