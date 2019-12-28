854 bin işsizin maaşına 155 TL zam

Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2020 yılında alınacak işsizlik maaşı tutarları da belli oldu.

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte işsizlik maaşı da ortaya çıktı. İşsizlik maaşı almayı hak edecek şekilde işten ayrılan işçiye, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla devletin kısmen destek olmak için verdiği işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirleniyor. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26 Aralık Perşembe gerçekleştirdiği son toplantının ardından 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre, 2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943 TL; net 2 bin 324 TL olarak uygulanacak. Böylece, net asgari ücretteki artış yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479,21 TL olurken, yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 TL olacak. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Böylece, en düşük işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruştan, 1.168 lira 27 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 31 lira 19 kuruştan 2 bin 336 lira 53 kuruşa ulaştı. Ayrıca Fon’da 2019 Kasım itibariyle biriken tutarın 131 milyar 120 bin lira olduğunu belirtilirken, kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının 4 milyon 26 bin kişi iken fonda yararlananların sayısının sadece 595 bin kişi olduğu ileri sürüldü. İş-Kur verilerine göre, Fon’dan Ocak-Ekim 2019 döneminde 854 bin kişi faydalandı.

İşsizlik ödeneği alma koşullarını sağlana işçiler, iş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde, 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün.

1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.