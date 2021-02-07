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8'inci kattan düşerek ölen Özgecan, Ankara'da toprağa verildi

Zonguldak'ta erkek arkadaşının 8'inci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta (28), Ankara'da toprağa verildi.
8'inci kattan düşerek ölen Özgecan, Ankara'da toprağa verildi

Ankara'da ailesiyle yaşayan Ayşe Özgecan Usta, Zonguldak'ta yanına gittiği erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'taki evinin balkonundan dün gece saatlerinde düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Bartu Can A'ya ev hapsi tedbiri uygulanırken Ayşe Özgecan Usta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Usta için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Ayşe Özgecan Usta'nın annesi, babası, yakınları ve arkadaşları katıldı. Usta'nın ailesi, kızlarının tabutu başında gözyaşı döktü. Usta'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'TIRNAKLARINDAN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI'

Basın mensuplarına açıklama yapan Özgecan'ın babası Kenan Usta, "Ben Zonguldak savcısından ve emniyetinden bu işi kısa sürede aydınlatmasını istiyorum. Savcımızın da iyi olduğu söyleniyor. Biz sonucu bekliyoruz. Davacıyız. Tırnaklarından doku örnekleri alındı" diye konuştu.

'ARKADAŞINA MÜNAKAŞA ETTİKLERİNİ SÖYLEMİŞ' 

Özgecan'ın düştüğünde botunun ve montunun üzerinde olduğunu kaydeden Usta, "Arkadaşından az bir para istemiş, 'ben münakaşa ettim, geri dönüyorum' demiş; ondan sonrası muamma. Tanımadığım bir şahıs ismini de bilmiyorum. Herhalde çıkmak istemiş, 'çıkamazsın' demiş. Komşusunun ifadesine göre, 'tutamıyorum yardım edin' demiş. O da bayanmış, yardım edememiş. Avukatımızın vasıtasıyla dosyayı alacağız. Daha önce ciddi bir şekilde görüşüyorlarmış. Bozuşmuşlar. Sonra tekrar barışıyorlar. Kızım buradan oraya gidiyor. Orada olan oluyor. Yeni barışıyorlar, evveli de 1-1,5 sene" ifadelerini kullandı.

Ayşe Özgecan Usta'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazı ardından Karşıyaka Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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