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9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir zayıflama kampında 9 ayda 100 kilo veren Hakan Demirel için, 100 kampçı 5 milyon adım attı.
9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar

Doğantepe Mahallesi'nde bulunan bir Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nda obeziteye karşı savaş açıldı. Aşırı kilolarından kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği kampa 9 ay önce gelen Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Hakan Demirel, 100 kilo vererek, 192 kilodan 92 kiloya düştü. Eğitmenler nezaretinde çalışmalar yapıp, 100 kilo veren Hakan Demirel'e destek veren, 100 kampçı toplam 5 milyon adım atarak yürüyüş yaptı. Kampta geçirdikleri süre içerisinde toplam 5 ton kilo veren 100 katılımcı, en az 70 bin adım atarak yürüyüşe katıldı.

'9 AYDA 100 KİLO VERDİM'

100 kilo vererek yeniden hayata dönen Hakan Demirel, "192 kilo, hayattan hiçbir zevk almayan, hayatta her zaman 1-0 geride, dış görünüşüyle insanlar tarafından sanki ezik gibi bakılan bir Hakan vardı. Buraya gelip, kilolarımı verdikten sonra özgüvenim yerine geldi. Şu anda çok farklı bir Hakan var. Özgüvenli, mutlu, hayata farklı bakan bir Hakan var. Ben buraya 192 kilo geldim. Makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Okulumu dondurdum. Hayatta önceliğimi buraya vermeye karar verdim. 9 aydır buradayım. Bu 9 ay içerisinde 100 kilo verdim. Şu anda 1 buçuk aydır da kilomu koruyorum. Kas çalışması ile vücudumu toparlamaya çalışıyorum. Şu anki hedefim kilomu biraz daha burada tutup, daha sonra kendi ideal bedenime gelene kadar bu sürece devam etmek" dedi.

'DESTEK OLMAK İÇİN 5 MİLYON ADIM ATIYORUZ'

Obezitenin kader olmadığına vurgu yapan Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nın kurucusu Halil Kargulu, "Burası sağlıklı yaşam merkezi. Burada 101 kilo veren Hakan arkadaşımızı desteklemek için 5 milyon adım atmak adına toplandık. Buradaki 100 arkadaşımız toplamda 5 ton zayıflamış arkadaşlar. 100 arkadaşımız bugün 5 milyon adım atacak. Biz 1 metrekarede bile hayatımızı nasıl değiştirebileceğimizi insanlara kanıtlamak ve obezitenin kader olmadığını anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Buradaki etkinliğimiz yürüyüş odaklı, ancak esas meselemiz pandemide evden çıkamayan ve spor salonu ile başka etkinliklere gidemediği için kilo alma eğilimine giren insanların mazeretleri olamayacağını, isterlerse 1 metrekarede bile geleceklerini nasıl değiştirebileceklerini kanıtlamak için buradayız. Bu kısa alanda, 170 metrelik bir alanda, biz 5 milyon adım atarak ve üstelik 5 ton da zayıflayarak, 'İnsan isterse her şeyi yapabilir' diyoruz. Tabii ki motivasyon lazım, tabii ki hedef odaklı bilinç lazım, tabii ki farkındalık lazım ve biraz insanın istekli olması, azimli olması lazım. Bunlar yoksa da biz onlara veririz. Yeter ki istesinler, yeter ki 'Biz değişmek istiyoruz' desinler. Biz herkesin yanında olma gayretindeyiz" şeklinde konuştu.

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