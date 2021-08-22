9 bin çocuk yaz okulunda buluştu 

Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklardan büyük ilgi gördü. 40 farklı branşla açılan yaz okulları, 9 bin Altındağlı çocuğu buluşturdu.

Altındağ’da 9 bin çocuk, yaz tatilini neşe dolu geçirdi. Altındağ Belediyesi Yaz Okullarında buluşan Altındağlı gençler ve çocuklar tatillerini kültür, sanat ve sporla dopdolu yaşadı. Bu yaz tam 9 bin Altındağlı çocuğa hizmet verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması için elimizden geleni yapacağız. Altındağ’da ne kadar fazla çocuğun yüzü gülerse, Altındağ da o kadar güzelleşir bizim için…” dedi.

YAZ OKULLARINDA HER ŞEY ÜCRETSİZ

İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği yaz okullarının, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı “Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından belirlenen yetenekli çocuklarımızı, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl ilgi gerçekten çok büyük oldu. 7-18 yaş aralığındaki 9 bin Altındağlı çocuğumuz, tüm branşlardaki kurslar, etkinlikler ve gezilerin tamamından ücretsiz olarak faydalandı. Seneye daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

SPOR BRANŞLARINA İLGİ BÜYÜK

Kukladan yabancı dile, takı tasarımından dramaya, deney kulübünden ahşap boyamaya kadar birbirinden farklı branşlarda hizmet veren Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe kattı. En çok ilgiyi; voleybol, basketbol, okçuluk, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları gördü. Spor branşları içinde ise yüzme başı çekti.

