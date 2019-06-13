9 bin hayvan tedavi edildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıl içerisinde toplamda 9 bin 625 sokak hayvanına tedavi ve rehabilitasyon işlemi yapıldı.

Büyükşehir’e bağlı merkezlere yaralı olarak getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra veterinerler tarafından kısırlaştırma operasyonu da yapılıyor. Merkezlerde hazır bekleyen ekipler, ALO 153 Mavi Masa’ya gelen günlük 50-60 arasındaki ihbarı değerlendirerek, sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor. Ekipler, son bir yıl içersinde bu merkezlerde 9 bin 695 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi.

SOKAK HAYVANLARINA 7/24 SAĞLIK HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 10 adet hayvan nakil aracı ile 7 gün 24 saat sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Kısırlaştırmadan kuduz aşısına, iç dış parazit tedavisinden enjeksiyona, röntgenden ultrasonografi ve mikroçip uygulamasına çok sayıda işlemin gerçekleştirildiği merkezlerde uzman veterinerler eşliğinde sokak hayvanları tedavi ediliyor.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yaptığı ortak protokol ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki üç farklı Merkezde; 23 veteriner hekim, tekniker, hayvan bakım ve ulaşımdan sorumlu 97 kişilik ekiple hizmet veriyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, ihbarlar doğrultusunda sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor.



CERRAHİ VE REHABİLATASYON HİZMETLERİNDE BÜYÜK BAŞARI

Gölbaşı ve Sincan’da bulunan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kurtuluş Parkı içerisinde bulunan Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi’nde sahipsiz sokak hayvanlarına cerrahi operasyonlar başarı ile gerçekleştiriliyor.

Hayvan severlerin yaptığı ihbarları değerlendiren ekipler, hayvan nakil araçları ile bulundukları yerden alınarak, rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra bulundukları doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

İşaretleme yapılan sokak hayvanları ayrıca takip edilerek iyileşme ve gelişme süreçleri yakından takip ediliyor. İhbarı yapan vatandaşlar da ekipler tarafından verilen protokol numarası ile hayvanların sağlık durumları hakkında bilgi alabiliyor.