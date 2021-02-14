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9 çeşit meyve fidanı dağıtılıyor

Keçiören Belediyesi ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için 9 çeşit meyve fidanı dağıtımı yapıyor.
9 çeşit meyve fidanı dağıtılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler köylerinde çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yaptıklarını belirtti. Altınok, “Dünyada artık petrolün, doğalgazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak. Çiftçilerimize ücretsiz destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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Ayrıca Başkan Altınok, köylerde hayvancılığı da teşvik etmek için önümüzdeki günlerde koyun ve keçi dağıtımı da yapılacağını belirtti. 

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“KÖYLERİMİZE BİRÇOK HİZMET GELİYOR”
Keçiören Belediyesinin yaptığı hizmetlerden gayet memnun olduklarını söyleyen Kösrelik Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman ise, “Köyümüze hizmet devam ediyor. Patlıcan, fasulye fideleri verdiler. Ata tohumu verdiler. Hiçbir ücret almadılar. Şu anda köylümüze keçi ve koyun da verecekler. Bu zamana kadar hiç hizmet görmemiştik. Bu dönem hizmet aldığımız için başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

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