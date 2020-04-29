9 gün görev yaptı, 3 milyon Euro tazminat kazandı

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştıran Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 9 gün görev yaptığı bir önceki kulübü Sporting Lizbon'dan haksız fesih gerekçesiyle 3 milyon Euro tazminat almaya hak kazandı.