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9 gün görev yaptı, 3 milyon Euro tazminat kazandı

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştıran Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 9 gün görev yaptığı bir önceki kulübü Sporting Lizbon'dan haksız fesih gerekçesiyle 3 milyon Euro tazminat almaya hak kazandı.
9 gün görev yaptı, 3 milyon Euro tazminat kazandı

2018 yazında Sporting Lizbon'la sözleşme imzalayan, ancak Portekiz kulübünde yaşanan karmaşanın ardından gelen yönetim değişikliği sonrasında, yeni başkan Sousa Cintra tarafından 3 yıllık sözleşmesi feshedilen Sinisa Mihajlovic, 9 gün görev yaptığı Portekiz kulübüyle yaklaşık iki yıldır hukuk önünde verdiği mücadeleyi kazandı.

Abola gazetesinin haberine göre; Sporting Lizbon, Sırp teknik direktöre haksız fesih gerekçesiyle 3 milyon Euro tazminat ödeyecek.

51 yaşındaki Mihajlovic, geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandığını duyurmuş ve yaklaşık 6 ay hastanede kemoterapi görmesinin ardından Aralık ayında takımı Bologna'nın başına dönmüştü.

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