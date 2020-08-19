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9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu

ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde, 9 gündür kayıp olan Abdullah Yalman’ı (62) arama çalışmaları sırasında AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cesedi buldu. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu

Tercan ilçesinde annesiyle yaşayan Abdullah Yalman, 9 gün önce kayboldu. Kayıp ihbarında bulunulan Yalman için arama çalışması başlatıldı. Sonuç alınamayınca da Erzincan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nden yardım istendi.

Bu sabah ilçeye gelen AFAD ekipleri, Bahçecik Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda yürüttükleri arama çalışmasında, toprağa gömülü erkek cesedi buldu.

Kimliği belirsiz ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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