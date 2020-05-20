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9 ilde 2 bin 788 sosyal konutun kurası bu hafta çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında bugüne dek 36 bin 73 konutun hak sahiplerini belirlediklerini belirterek, bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutun kuralarının çekileceğini açıkladı.
9 ilde 2 bin 788 sosyal konutun kurası bu hafta çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerine ilişkin bilgi verdi. 

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kurum, dönüşüm projelerini yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını tedbirlerini alarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

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50 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"100 Bin Sosyal Konut projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.‬ Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬ ‪100 bin sosyal konutun temellerini de haziran ayında atıyoruz."

TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin de bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi.‬ ‪Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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