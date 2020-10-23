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9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, özel şirket tarafından kontrollü yıkım çalışmaları devam eden 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu bir anda yıkıldı. Binanın çevresinde de tahliye işlemleri başlatıldı.
9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı

Mudanya'daki Şükrüçavuş Mahallesi, Sup Deposu Caddesi'nde bulunan 9 katlı binada, özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmaları, saat 17.00 sıralarında durduruldu. Saat 18.00 sıralarında bina bir anda gürültüyle çöktü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra; enkaz içinde bir kişinin kalma ihtimaline karşı AFAD, Mudanya Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA ekipleri sevk edildi. Mudanya Emniyet Müdürü Abdullah Tomar da olay yerine gelerek incelemerlerde bulundu. Yıkılan binanın enkazında henüz yaralı ya da can kaybının bulunmadığı belirtildi. Meydana gelen toprak kayması nedeniyle binanın yıkıldığı ortaya çıkarken, ayrıca, çevredeki bir binada da tahliye işlemleri başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay önce aynı yerde meydana gelen olayda, binanın zemin katındaki kolonlardaki çatlama üzerine, binada oturan 21 dairedeki 70 kişi tahliye edilmişti.

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