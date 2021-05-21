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9 Öğretim Üyesi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alınacak. Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte şartlar ve başvuru tarihleri:
9 Öğretim Üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.05.2021 Son Başvuru Tarihi : 04.06.2021 

İlanın detayları için TIKLAYIN
 

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