9 yaşındaki Şiar'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya’nın Kocaeli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında cesedi bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ı öldürdüklerini itiraf eden anne ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan’da meydana gelen yangında, Şiar Kılıç, hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 şüpheli Sakarya’ya getirilirken, Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürdüğü şüphelilere, vatandaşlar tepki gösterdi.

SOPAYLA DÖVÜYORMUŞ

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayı şüpheli bulmaları üzerine daha önce 4 şüphelinin ifadesine başvurduğu ancak tamamının 'suçtan' kurtulmak için aynı yönde anlatımlarda bulundukları bildirildi. Küçük çocuğun öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldığını belirledi.

Ayrıca Kıcı'nın Şiar Kılıç’ı daha önce engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopayla dövdüğü, son olarak da ölmeden 34 saat önce darbettiği saptandı. Kıcı ile annenin, hareketsiz kalan çocuğu gömmek için plan yaptığı daha sonra ise evi ateşe verdiği iddia edildi.

ŞİAR'IN CESEDİ TAMAMEN YANMIŞ

Öte yandan yine soruşturma aşamasında, çocuğun tamamen yanmış cesedine yapılan otopside Şiar Kılıç'ın yangından önce hayatını kaybettiği yönünde bulgu elde edildiği, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Adli Tıp kurumu'ndan gelecek kati raporu beklediği öğrenildi.