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91. saatte gelen mucize: Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı

İzmir'de yaşanan depremin ardından çalışmalarını sürdüren kurtarma ekipleri 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki bir bebeğe canlı ulaştı
91. saatte gelen mucize: Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. 

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Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

Hastane acil servis girişinde alkışlarla karşılandı
Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. 

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde bir çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, yaptığı açıklamada, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Aksoy, "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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