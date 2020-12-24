914 köy ücretsiz internete kavuştu

“Aralık ayı sonuna kadar tüm köylerimize ücretsiz internet hizmeti sağlamış olacağız” diyen Başkan Yavaş sözünü yerine getirdi. Sonradan mahalle olan 914 köye ücretsiz internet hizmeti götürüldü.

Başkent’te ‘öğrenci dostu’ projelerle öğrencilerin hayatını kolaylaştıran Başkan Yavaş, özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimin devam etmesi üzerine interneti olmayan 928 kırsal mahalleye ücretsiz internet bağlantısı yapacaklarını açıkladı. 19 Kasım’da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla köylere 45 günde internet bağlantısı gerçekleştirecekleri sözünü veren Başkan Yavaş, bu sözünü bir ay içinde yerine getirdi. 10 köyde altyapı bulunması nedeniyle muhtarların kurulum istemediği, 4 köyde ise köy konağı yapımının sürmesi nedeniyle kurulumun ertelendiği ücretsiz internet hizmeti toplam 914 köyde tamamlandı.

HEDEF: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bu hizmet sayesinde pandemi döneminde internet üzerinden uzaktan eğitim alması gereken ancak internet sorunu yaşayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Başkan Yavaş, planlanandan daha kısa sürede 914 mahalleyi internete kavuşturdu.

İlk olarak 19 Kasım’da yaptığı duyuruda öğrencilere, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde köylerimize ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” sözleriyle seslenen Başkan Yavaş, yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi için de koylereinternet.ankara.bel.tr internet adresini kullanıma açtı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan da yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başkentimizde ücretsiz interneti olmayan köy kalmadı. Çocuklarımızın gözlerinde ışık, yüzlerinde tebessüm oluşmasında emeği geçen, yağmur çamur demeden söz verdiğimiz tarihten önce çalışmalarımızı tamamlayan ve dünyada ilk olmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Yavaş tarafından hayata geçirilen ve eğitim desteği sağlayan proje ile Başkent’te özellikle kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrenciler ve tüm vatandaşların yararlandığı ücretsiz wi-fi hizmeti Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.