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93 DHKP/C'li terörist yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 120 kişiden 93'ü yakalandı.
93 DHKP/C'li terörist yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde yönetici kadrosuna düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 120 kişiden 93'ü yakalandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 93'nü yakaladı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 27 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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