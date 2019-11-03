Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95.Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı’na katıldı.

Türkiye'de müzik eğitiminin dünü, bugünü ve yarınının detaylı bir şekilde değerlendirildiği çalıştaya Bakan Selçuk ve Başkan Köse’nin yanı sıra Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, akademisyenler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Çalıştay, Cumhuriyet tarihinin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 1 Kasım 1924 tarihinde eğitim-öğretime açılan “Musiki Muallim Mektebi” binasında gerçekleştirildi.

Sadece bir bağlama yeter

Müziğin birleştirici gücüne değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalıştayın Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirme nedenlerini “Müzik eğitiminin Türkiye'deki mevcut durumunun fotoğrafını çekmek ve yeni bir istikameti hep birlikte tartışmak, zamanın ruhunun gerektirdiği çabaları ortaklaşa göstermek düşüncesiyle Cumhuriyetimizin bu ilk eserlerinden birisinin çatısı altında düşünelim istedik. Bunun üzerine gereken Türkiye birikimi nedir ve neler yapılabilir hep birlikte nasıl bir çalışma yapabiliriz, yeni bir tazelenme nasıl gerçekleşebilir sorusunu da gündeme getirdik" diyerek açıkladı. Bakan Selçuk, müzik ve eğitim arasındaki ilişkiye de işaret ederek, "Müzik aslında bizim çocuklarımızın mezun profilinde görmek istediğimiz çok temel bir içeriği de kapsıyor.

Bir çocuğun eline bağlama verseniz arkasından Gevheri de gelir, Karacaoğlan da gelir, Yunus Emre de gelir. Yani sizin oturup da kitaplar dolusu kültür aktarımı için akademik bilgi vermenize belki de hiç gerek yok. Sadece bir bağlama bu işlevi görebilir. Yani biz bir ilkokul öğrencimizden elbette bir virtüöz olmasını beklemiyoruz ama sanata dair hassasiyetinin gelişmesini, estetik duygularının olgunlaşmasını bekliyoruz. Olumlu bir yaklaşım bekliyoruz çocuklarımızdan, bir enstrüman ile alakalı bir hoşluk bekliyoruz" dedi.

Köse’den Müjde

Çalıştaya, Musiki Muallim Mektebi’nde ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köse de, Musiki Muallim Mektebi’ni aslına uygun olarak restore edeceklerinin altını çizerek, mektebin tasarlanması konusunda Bakan Selçuk ile birlikte çalışma yapacaklarını kaydetti. Köse, “95 yıl önce 1924 yılında Musiki Muallim Mektebi olarak kurulan bu mekan süreç içinde Konservatuvar olarak isimlendirilerek faaliyet göstermiş, 1985 yılında Mamak Belediyemizin kuruluşu ile birlikte belediye’ye devredilmiş, daha sonra Mamak Belediyesi yeni binasına taşınınca da Mamak Kültür Merkezi olarak faaliyete devam etmektedir. Bizim seçim çalışmalarımızda MKM olarak bilinen bu mekanın aslına uygun olarak restorasyon yapacağımızı ve tekrar musikinin merkezi olacağını ifade etmiştik. Bugünlerde kısmi olarak başladığımız önümüzdeki günlerden itibaren de daha kapsamlı olarak devam edeceğimiz restorasyon çalışmalarımız ile birlikte, şu anda bakanlığımızın yaptığı gibi burası, kültür, sanat, edebiyat ve estetiğin konuşulduğu, şehrin ve medeniyetin konuşulduğu, panel, çalıştay, sempozyumların yapıldığı, ulusal ve uluslararası özel konserlere kadar pek çok faaliyetin icra edileceği bir mekana dönüşeceği müjdesini veriyorum” dedi. Köse ayrıca oda orkestrası kuracaklarını da söyledi.

Nağmeler inledi

Konuşmaların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Oda Orkestrası, klasik müzik, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi sundu. “Okul-müzik-eğitim” çerçevesinde 1924'ten itibaren yapılanlar ile Türkiye'nin 2023 Eğitim vizyonu dahilinde yapılabileceklere dönük, geniş ufuklu tespit, değerlendirme ve önerilerin ele alındığı çalıştayın sonuç raporunun, bundan sonra gerçekleştirilecek müzik eğitimine ilişkin yol gösterici bir içeriğe sahip olması bekleniyor.

