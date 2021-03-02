950 ton çöp toplanıyor

Keçiören Belediyesi 700 personelle cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede, rutin çöp toplama çalışmaları kapsamında ise 40 araç ve 120 personelle günlük 950 ton çöp toplanarak bertaraf ediliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki çöpleri 40 araç ve 120 personelimizle topluyor, birçok sokağımıza da günde iki kez çöp arabasıyla girerek ilçemizi pırıl pırıl yapıyoruz. Bu kapsamda günlük ortalama 950 ton çöpü bertaraf ederek vatandaşımıza hızlı bir hizmet sunuyoruz.” dedi.

BAŞKAN ALTINOK: HIZLI HİZMET SUNUYORUZ

Göreve geldikleri günden itibaren çöp toplama maliyetini belediyeye kazandırdıkları yeni hizmet araçları sayesinde düşürdüklerini ve daha hızlı bir hizmet sunduklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları aktardı:

“Keçiören sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Eskiden çöp toplama işi kiralık araçlarla yapılıyordu. Şuanda belediyemize ait araçlarla yürüttüğümüz çöp toplama hizmetiyle tasarruf sağlıyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz. İlçemize temizlik konusunda artık daha hızlı hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu daha da genişlettik.”