  • BIST 1.529
  • Altın 411,022
  • Dolar 7,3857
  • Euro 8,9199
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

950 ton çöp toplanıyor

Keçiören Belediyesi 700 personelle cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede, rutin çöp toplama çalışmaları kapsamında ise 40 araç ve 120 personelle günlük 950 ton çöp toplanarak bertaraf ediliyor. 
950 ton çöp toplanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki çöpleri 40 araç ve 120 personelimizle topluyor, birçok sokağımıza da günde iki kez çöp arabasıyla girerek ilçemizi pırıl pırıl yapıyoruz. Bu kapsamda günlük ortalama 950 ton çöpü bertaraf ederek vatandaşımıza hızlı bir hizmet sunuyoruz.” dedi. 

dsc09672.jpg

BAŞKAN ALTINOK: HIZLI HİZMET SUNUYORUZ
Göreve geldikleri günden itibaren çöp toplama maliyetini belediyeye kazandırdıkları yeni hizmet araçları sayesinde düşürdüklerini ve daha hızlı bir hizmet sunduklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları aktardı:
“Keçiören sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Eskiden çöp toplama işi kiralık araçlarla yapılıyordu. Şuanda belediyemize ait araçlarla yürüttüğümüz çöp toplama hizmetiyle tasarruf sağlıyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz. İlçemize temizlik konusunda artık daha hızlı hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu daha da genişlettik.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü02 Mart 2021 Salı 13:14
  • Polis adaylarına büyük fırsat 02 Mart 2021 Salı 04:14
  • Kahramankazan’da "modern tarım laboratuvarı" oluşturuldu02 Mart 2021 Salı 03:11
  • Başkan Ertuğrul Çetin; "1 yıl sonra burayı tanıyamayacaksınız!“02 Mart 2021 Salı 02:12
  • Destek Eğitim Merkezleri’nde yüz yüze eğitim başladı02 Mart 2021 Salı 01:13
  • Mama desteği sürüyor 02 Mart 2021 Salı 00:10
  • Koronavirüse karşı savaş sürüyor 02 Mart 2021 Salı 00:09
  • Musiki Muallim Mektebi Restorasyonu’nun birinci etabı tamamlandı01 Mart 2021 Pazartesi 04:19
  • Babalar mezun oldu01 Mart 2021 Pazartesi 03:13
  • Yeni evlenecek çiftlere, ücretsiz SMA testi 01 Mart 2021 Pazartesi 02:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti