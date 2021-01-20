96 yaşındaki Fermude nine, telefonla Bakan Selçuk'la görüştü

SİVAS'ta, İstiklal Marşı'nın 100'üncü Yılı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anısına Sivas Belediyesi tarafından Safahat Kitap Okuma Yarışması düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından Türk milletine armağan edilen İstiklal Marşı'nın; tüm farklılıkları ay yıldızlı bayrak altında barış, huzur ve güven içerisinde kenetleyerek, birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesine vesile olduğunu belirterek, "Her bir mısrasında derin manalar barındıran bağımsızlık marşımız; bir şiir veya söylenmiş bir sözün çok ötesindedir. Tarihin akışını değiştiren, milletimizin kahramanlık destanıdır. İstiklal Marşımız bütünüyle Türk İslam medeniyetimizin bir yansıması, bağımsızlık karakterimizin tezahürüdür" dedi.

Bu anlayışla yola çıkarak gelecek nesillerde farkındalık oluşturmak için bugün önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Bilgin, "İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü Yılı anısına; şehrimiz genelindeki tüm liselerde 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserine dair kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Toplamda 30 bin kitap dağıtımı yapacağız. Dereceye giren ilk 3 öğrencimize tablet ve bilgisayar hediyemiz olacak. Ayrıca ilk 100'e giren öğrencilerimize yönelik ilerleyen tarihte Çanakkale, Ankara ve İstanbul'u kapsayan gezi programı düzenleyeceğiz" dedi.

Vali Salih Ayhan ise gençlerin gönül dünyalarını imar etme adına bu güzel çalışmaya imza atan Sivas Belediyesi ve Başkan Hilmi Bilgin'in her daim yanında olduklarını ifade etti.

BAKANLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u görüntülü konuşma yöntemiyle arayarak bir süre önce okullarda düzenlenen İstiklal Marşı programlarına Şarkışla ilçesinde bayrağı ile katılan Fermude Cangül ile buluşturdu. Konuşmada Bakan Selçuk, Fermude Cüngül'ün halini, hatırını sordu.

Cangül ise Bakan Selçuk'a "İyiyim ciğerim; sen nasılsın. İyi misin" diyerek karşılık verdi. Bakan Selçuk ve Fermude Cangül arasında geçen görüntülü telefon görüşmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Programda Fermude Cangül'e Vali Ayhan ve Başkan Bilgin tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.