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98 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde menşei belli olmayan 98 bin 208 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
98 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde menşei belli olmayan 98 bin 208 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kahramankazan'da bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, menşei belli olmayan ve karışım olduğu değerlendirilen 98 bin 208 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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