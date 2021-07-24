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A Haber ekibi, kendilerine saldıran cankurtaranlardan şikayetçi oldu
A Haber ekibi, kendilerine saldıran cankurtaranlardan şikayetçi oldu
A Haber ekibi, kendilerine saldıran cankurtaranlardan şikayetçi oldu
24 Temmuz 2021 Cumartesi 08:04
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.