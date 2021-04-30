  • BIST 1.400
  • Altın 469,729
  • Dolar 8,2513
  • Euro 9,9673
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.

A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.

Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:

1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya

3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan

4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika

7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig ekibi Gaziantep, deplasmanda 10 maç sonra kazandı30 Nisan 2021 Cuma 10:51
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, Arsenal'i 2-1 mağlup etti30 Nisan 2021 Cuma 09:15
  • Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak29 Nisan 2021 Perşembe 14:59
  • Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı29 Nisan 2021 Perşembe 14:58
  • Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un Novara'ya transferi İtalyan basınında29 Nisan 2021 Perşembe 14:13
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili UEFA'dan flaş karar29 Nisan 2021 Perşembe 13:07
  • NBA'de Cedi Osman'ın 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi29 Nisan 2021 Perşembe 12:55
  • Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kendisine ve ekibine güveniyor29 Nisan 2021 Perşembe 12:55
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak29 Nisan 2021 Perşembe 11:39
  • Trabzonspor yenilgiyi unuttu29 Nisan 2021 Perşembe 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti