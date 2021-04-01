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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç takvimi açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Ay-yıldızlılar 30 Haziran'da Uruguay, 1 Temmuz'da Çekya'yla karşılaşacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç takvimi açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-4 Temmuz'da Kanada'nın Victoria şehrinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile karşılaşacak.

Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, 1 Temmuz Perşembe günü ise Çekya ile karşı karşıya gelecek. İki maç da TSİ 05.35'te başlayacak.

Elemelerin gerçekleşeceği her ülkede, üçer takımdan oluşan iki grup yer alacak. Bu iki grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Yeni tip koronavirüs (Koronavirüs) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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