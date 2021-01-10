  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 4 °C
»

A Milli Erkek Hentbol Takımı Polonya'ya 35-24 yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı Polonya'ya 35-24 yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.

Plock kentindeki Orlen Arena'da oynanan 4. hafta karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamladı.

İkinci devrede farkı açan Polonya, mücadeleyi 35-24 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

İlk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 mağlup olan millilerin Slovenya ile yapması gereken ikinci karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta maçında ise evinde Polonya'ya 29-24 yenilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek09 Ocak 2021 Cumartesi 09:35
  • Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır08 Ocak 2021 Cuma 17:56
  • Stjepan Tomas: Büyük takımlar hakeme ve bize baskı uygulamak istiyor08 Ocak 2021 Cuma 17:54
  • Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz08 Ocak 2021 Cuma 16:27
  • Eski FIFA Başkanı Blatter hastaneye kaldırıldı08 Ocak 2021 Cuma 16:26
  • Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: Galatasaray'ı da yeneriz. Yeter ki mücadeleyi bırakmayalım08 Ocak 2021 Cuma 16:25
  • Beşiktaş'ta Bernard Mensah'tan kötü haber08 Ocak 2021 Cuma 16:24
  • Ajax hücum hattını Haller ile güçlendirdi08 Ocak 2021 Cuma 16:23
  • Beşiktaş'ta Bernard Mensah'tan kötü haber08 Ocak 2021 Cuma 14:30
  • Konyaspor, Zymer Bytyqi'yi transfer etti08 Ocak 2021 Cuma 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti