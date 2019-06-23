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A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ın başantrenörü Nedim Özbey ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Estonya'da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Belarus'u 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez namağlup şekilde Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan milli takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen sporcularımızı ve teknik heyeti gönülden tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarının ardından ülkemizi FIVB Challenger Kupası'nda temsil etme hakkını kazanan 'Filenin Efeleri'ne Slovenya'da başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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