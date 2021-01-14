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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hedef 3'te 3

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında yarın Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hedef 3'te 3

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR 2'den naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan ve lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0, ikinci karşılaşmasında da Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenmişti.

Milliler, 16 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Kuzey Makedonya maçıyla grup mücadelesini tamamlayacak.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021'de Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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