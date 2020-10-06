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A Milli Futbol Takımı, Almanya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 7 Ekim Çarşamba günü Almanya'ya konuk olacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı, Almanya maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdamana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu.

A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmayı izledi.

Riva'da kampa giren ay-yıldızlı ekip, 6 Ekim Salı günü saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln'e gidecek.

Ay-yıldızlı ekip, özel maçta 7 Ekim Çarşamba günü Köln'de Almanya ile karşılaştıktan sonra, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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