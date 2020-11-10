  • BIST 1.230
  • Altın 498,347
  • Dolar 8,2421
  • Euro 9,7219
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.
A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait10 Kasım 2020 Salı 11:40
  • Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti10 Kasım 2020 Salı 09:55
  • Türkiye özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor10 Kasım 2020 Salı 09:54
  • Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:39
  • Formula 1'de 16 pilot ilk kez İstanbul'da mücadele edecek09 Kasım 2020 Pazartesi 13:38
  • Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor09 Kasım 2020 Pazartesi 13:37
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm09 Kasım 2020 Pazartesi 13:36
  • Sivasspor evinde galibiyeti unuttu09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Şampiyon depremzede 'yeni' madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti