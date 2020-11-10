A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam Hırvatistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.