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A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam Hırvatistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasını takiben Hırvatistan maçının taktiği üzerinde duruldu. 

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı COVID-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için yarın kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür antrenmanda yer almadı.

Ay-Yıldızlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü nedeniyle, antrenmanın başında üzerinde "Atam İzindeyiz" yazılı pankartı açarak Ulu Önder'i andı. 

Ayrıca A Millilerin bu akşamki antrenmanını A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

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