  • BIST 1.386,910
  • Altın 503,10
  • Dolar 8,8800
  • Euro 10,2500
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında yenildi06 Ekim 2021 Çarşamba 09:21
  • Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik06 Ekim 2021 Çarşamba 09:20
  • Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı06 Ekim 2021 Çarşamba 09:20
  • Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'da06 Ekim 2021 Çarşamba 09:19
  • Bakan Kasapoğlu gençler için sahaya indi05 Ekim 2021 Salı 20:05
  • Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek05 Ekim 2021 Salı 18:09
  • Hasan Çavuşoğlu: Bülent Korkmaz ile yeni bir ivme yakaladık05 Ekim 2021 Salı 17:10
  • Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi04 Ekim 2021 Pazartesi 23:48
  • A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi04 Ekim 2021 Pazartesi 20:53
  • Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 19:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti