A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile Yardımcı Antrenörler Kenan Koçak, Jan-Moritz Lichte, Kaleci Antrenörü Michael Rechner ve Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başlayan antrenman, pas ve şut çalışması, ardından da geçiş oyunları ile devam etti. Son bölümde ise hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Aday kadroda yer alan tüm futbolcular çalışmada yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.
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