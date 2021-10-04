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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ve 11 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı çift antren
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Saat 11.00'de fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı. Ay-Yıldızlı ekip, ilk 15 dakikası basına açık tutulan günün ikinci idmanını da iki grup halinde yaptı. Kulüp takımlarıyla oynadıkları maçlarda aldıkları süreler göz önünde bulundurularak ikiye ayrılan futbolcuların ilk grubu teknik direktör Stefan Kuntz ile yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte nezaretinde saha çalışması yaparken, diğer grup ise fiziksel performans antrenörü Busenkell eşliğinde salonda çalıştı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Michael Rechner gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Seyahat programları nedeniyle kampa ilerleyen saatlerde dahil olacak olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Orkun Kökçü ve Sinan Bolat antrenmanlarda yer almadı.

A Milli Takımın bu akşam yaptığı antrenmanı TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Ali Düşmez, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Türkiye, yarın saat 11.00'de ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla Norveç ve Letonya maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

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