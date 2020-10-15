A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-2'lik skorla sona eren Sırbistan maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takım olarak yapılan hataları gördüklerini ve bunları düzelteceklerini kaydederek, "Mazeret üretip, şundan dolayı kaybettik demeyi doğru bulmuyorum. Sonuç olarak kazanmalıydık, üzgünüz. 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi. Oyuncularım bugün de olağanüstü gayret gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum. Kendilerini zorlayarak maçı bitirdiler. İnşallah ciddi boyutta sakatlık çıkmaz. Gönül ister ki kazanalım ama oyuncularımın kazanmak için sahada olduklarını biliyorum, o işareti bana veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'a karşı hava toplarında eksiklik yaşadıklarını belirten Şenol Güneş, "Bugün için stoper sıkıntısı yaşadık. Mitrovic ve Savic, stoperlerimize boy olarak dezavantaj yaşattı. Aynı anda Ozan'ın cezalı, Kaan ve Çağlar'ın sakat olması beklenen bir şey değildi. Ozan da Rusya maçında cezalı duruma düşünce, hava toplarını savunmak için elimizde sadece Merih vardı. Yanında da Okay'ı kullandık. Mahmut oynadı ama zorlandı. 3 maç üst üste oynamak zorunda kalan Merih sakatlıktan sonra gerçekten iyi oynadı, daha da iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Güneş, "İlk golden sonra dağıldık. Golden sonra savunmada kaldık, geri kaçtık, hücuma çıkamadık. İkinci yarı başında da kötü bir gol yedik. Skor rakibin lehine döndü. Oyuncuların reaksiyonları iyi oldu. Skor beraberliğe gitti. Bugün de Rusya maçını da ilk Sırbistan maçını da kazanabilirdik. 3 beraberlikle ayrıldık. Eksiklerimizi gördük. Başlangıçtan sonra yaşadığımız dağınıklık bizim için tecrübe oldu. İkinci yarı arzumuz galibiyet için yeterli olmadı. Son bölümde gol atmaya çalışırken gol yiyebilirdik. Oyunda kopmalar oldu, bunları düzeltmeliyiz. Merkeze attığımız toplarda baskı yedik, basit top kaybı yaptık, dönen topları alamadık. Rusya maçında da böyleydi." şeklinde konuştu.

Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını düşünmediğini vurgulayan Şenol Güneş, "Oyunun gidişatına göre hamle yapmak zordundaydık. İlk yarı oyun kopmuştu, oyunun toparlanmasını bekledim. İkinci yarı oyunu toparlayınca kontrol bize geçti. Golleri attık. Yusuf girdikten sonra oyun tamamen değişti. Takım oyunu taşıdı. Sonra da Cengiz'in yerine Abdülkadir'i aldım. Bu değişiklikleri normal kabul ediyorum." yorumunu yaptı.

Sırbistan cephesi

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleye ilişkin, kazanabilecekleri maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Tumbakovic, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, "Bizim için çok enteresan bir maçtı. 2-0 öndeydik ve daha sonra maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladık. Samimiyetle söyleyebilirim ki oyunun ilk 60 dakikasında Sırbistan Milli Takımı gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hatta ve hatta çok daha iyi bir sonuç elde etmemiz mümkündü. Tabii ki bu durum biraz da kadere bağlı." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarının altını çizen Ljubisa Tumbakovic, "6 gün içinde 3 maç yapan bir milli takımız. Norveç’e gittik yani kuzeyden güneye geldik. Bu 6 gün içinde dinlenme şansına sahip olduğumuz sürece dinlenmeyi denedik ancak bunu başaramadık. İlk 60 dakika iyi oynadık ancak sonrasında fiziksel olarak yorgun olduğumuzu gördük. Türkiye de bunu iyi kullandı ve 2 gol attı. Ben sonuçtan memnun olmadığımı söylemek istiyorum ve eminim ki Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü de sonuçtan memnun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren Tumbakovic, şöyle konuştu:

"Türkiye, çok kaliteli ve değerli bir takım. Muhteşem oyunculara sahip. Biz bütün kuvvetimizle karşı çıkmaya çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin gerek Fransa ile oynadığı maçlar ve diğer başarıları nedeniyle küçümsenmeyecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Teknik Direktörü büyük bir avantaja sahip. Bu takımdaki oyuncular hem yurt dışında değerli kulüplerde hem de Türkiye'deki büyük kulüplerde oynuyor. Bu nedenle Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in oyuncuları değiştirme ve yerlerini ayarlama konusunda şanslı olduğunu düşünüyorum."

Deneyimli teknik adam, kendileri için asıl önemli karşılaşmanın 12 Kasım'da İskoçya ile oynayacakları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu mücadelesi olduğunu ve bu maçı kazanarak EURO 2020'ye katılmak istediklerini sözlerine ekledi.