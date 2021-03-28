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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı alınan 3-0'lık galibiyeti, "Gurur duyuyorum. Dikkatli, yürekten ve zamanında oynadılar." diye değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gurur duyuyorum

Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık." dedi.

"Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık." diyen Güneş, "Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbolun oyunu lehimize çevirdiğini" kaydetti.

Güneş, Letonya'ya karşı oynayacağımız gruptaki 3. maçımızla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı olmalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası'nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."

Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Kupası öncesinde A Milli Takımın oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün "kısmen doğru olduğunu" kaydeden Güneş, "Ama her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım." diye ekledi.

Güneş, karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan'ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu olan Ozan'ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.

Bu arada Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken de, "Türkiye çok erken gol buldu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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