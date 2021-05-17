  • BIST 1.450
  • Altın 497,199
  • Dolar 8,3594
  • Euro 10,1691
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 mesaisi başlıyor

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi ilk etap çalışmalar için yarın Antalya'da toplanmaya başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 mesaisi başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için yarın Antalya'da toplanmaya başlayacak.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilecek kampa, lig ve kupa maçları sona eren oyuncular yarın akşam, diğer oyuncular ise kulüplerinin maçları tamamlandıktan sonra dahil olacak.

Milli takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibih seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi. Ay-yıldızlı ekip, aynı tarihte bir başka rakiple özel maç yapacak. Yeni rakibin kim olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek.

Almanya kampı 2 Haziran'da başlıyor
Milli takım, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek.

Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesin son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek Lifestyle Hotel'de kampa girecek. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.

Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz'da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da yapılacak. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de son şampiyon Lakers play-in oynayacak17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:07
  • Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:49
  • Trabzonspor kötü başladığı sezonda Abdullah Avcı idaresinde çıkış yakaladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:48
  • Futbolda Türkiye Kupası yarın sahibini bulacak17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:21
  • Sivasspor 'kötü' başladığı ligi 'iyi' bitirdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:21
  • Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:20
  • Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:07
  • Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak16 Mayıs 2021 Pazar 16:25
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü Fransa'da bu sezonki en iyi derecesini yaptı16 Mayıs 2021 Pazar 16:25
  • Şampiyon Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma büyük katkı verdi16 Mayıs 2021 Pazar 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti