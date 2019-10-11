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A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek

A Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek

A Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde saha içinde bir araya gelerek "Barış Pınarı Harekatı'nda Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartı açtı.

İdmanı tribünde takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de pankartın açıldığı anda milli futbolcuları alkışladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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