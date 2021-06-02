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A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği son çalışmanın 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Gine maçında oynayan oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı, diğer futbolcuların ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Çalışmaya Mahmut Tekdemir'in katılmadığı, Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın ise bireysel performans antrenörüyle antrenman yaptığı belirtildi.

A Milli Takım, yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.

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